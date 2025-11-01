Sala | Primera
El Inversia A Estrada defiende el liderato ante el Agolada
REDACCIÓN
A Estrada
El Inversia Seguros A Estrada Futsal visita hoy a partir de las 19.30 horas la pista del Agolada. Lo hace desde la primera posición y después de haber sumado 15 puntos de 15 posibles. En esta ocasión se enfrentan a un rival que marcha penúltimo en la clasificación con solo un punto en cinco jornadas. El Unión Deportiva Estrada juega a partir de las 19.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro contra el Alameda Xario.
