El Inversia A Estrada defiende el liderato ante el Agolada

El Inversia Seguros A Estrada Futsal visita hoy a partir de las 19.30 horas la pista del Agolada. Lo hace desde la primera posición y después de haber sumado 15 puntos de 15 posibles. En esta ocasión se enfrentan a un rival que marcha penúltimo en la clasificación con solo un punto en cinco jornadas. El Unión Deportiva Estrada juega a partir de las 19.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro contra el Alameda Xario.