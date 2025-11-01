El Estradense recibe al Villalbés en un duelo de rivales en play-off

Estradense y Racing Villalbés disputan hoy a partir de las 18.00 horas en el Novo Municipal un partido de rivales directos. Ambos equipos llegan a la novena jornada metidos en puestos de play off de ascenso y separados por solo un punto. Los rojillos marchan terceros con quince puntos en su cuenta. Lo hacen después de ganar dos partidos consecutivos por cuatro goles, resultados que sirvieron para dejar atrás sus problemas para encontrar portería. Los lucenses por su parte están dos puestos por detrás, apoyándose una temporada más en su buen balance defensivo.

«Ellos tienen a siete u ocho jugadores que llevan toda la vida en el equipo, que ya saben lo que es ascender y jugar en Segunda RFEF. Es un equipo con mucha experiencia , con muchos jugadores por encima de los 30 años que nunca se van del partido», afirmó el técnico local, Manuel González «Manuti», quien destacó la importancia de defender bien el balón parado. «Es algo en lo que son muy peligrosos y que debemos controlar. Es además un equipo que, si se pone por delante, es capaz de defender bien esa renta. Por contra, sufren si se ponen por detrás. Les cuesta si tienen que llevar a la iniciativa».

Manuti considera que su equipo afronta este partido en un buen momento, tanto ofensivo como defensivo, con solo cuatro goles encajados en ocho partidos. «El año pasado encajamos muchos goles pero este año hemos mejorado en ese sentido. Es importante seguir así si queremos estar entre los mejores. Arriba, seguimos teniendo margen de mejora, pero contamos con variedad de jugadores que todavía deben acoplarse», valoró.

Para este partido los rojillos recuperan a Landeira una vez superadas sus molestias físicas y a Miguel, tras cunplir su partido de sanción. Por contra, cuentan con varios hombres cuya mayor o menor participación está en el aire. Es el caso de Ian y Gerard, ambos con molestias físicas. Padín por su parte sigue con problemas en los isquios que lo están lastrando, mientras que Pedrosa se perdió varios entrenamientos.