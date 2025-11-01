Estradense y Racing Villalbés se reparten los puntos y las ocasiones

Estradense - Villalbés 0-0

ESTRADENSE: Isra, Óscar, Carabán, Landeira, Sergio Prieto (Ángel, min. 64), Brais Vidal, Miguel, Rulo (Mella, min.64), Gerard, Delgado (Padín, min. 74) e Ian (Pedrosa, min. 64).

VILLALBÉS: Santomé, Buyo, Verez, Da Lama, Javi Varela, Jose Varela, Make, Borja, David García, Pablo Trigo y Herrero.

Estradense y Racing Villalbés se repartieron los puntos en un partido que terminó sin goles y que pudo caer de cualquier lado. Durante ochenta minutos, los de Manuti hicieron méritos para más. Llevaron el dominio del juego y fueron acumulando ocasiones, no muchas, pero alguna de ellas muy buenas. Enfrente se toparon con un rival cómodo en su papel de dominado y que no se preocupó de buscar la meta de Isra hasta los minutos finales. Ahí, con el Estradense volcado, los de Vilalba tuvieron claras ocasiones a la contra para terminar llevándose los tres puntos.

Ambos equipos dejaron claras sus intenciones desde el comienzo, con los rojillos intentando mover el balón como forma de buscar el gol y los visitantes bien armados y sin dar concesiones. El Villalbés jugó desde el comienzo a favor de resultado, apostando por frenar y dormir lo máximo posible el partido, algo que logró en varias fases. Por el medio se colaban sin embargo los detellos de los hombres de ataque del Estradense, especialmente con un activo Álex Delgado al que solo le faltó el premio del gol.

Suyas fueron tres de las cuatro ocasiones más claras de los de Manuti en la primera mitad. Partiendo desde la izquierda el centrocampista fue capaz de encontrar posiciones ventajosas para probar su potente disparo pero ninguno de ellos encontró portería. La cuarta ocasión fue para Raúl, quien remató alto una buena jugada por banda derecha de Ian. El Villalbés por su parte no probó a Isra en toda la primera mitad, más centrado en no exponer y destruir que en hilar jugadas.

Tras la vuelta de vestuarios, el encuentro mantuvo el mismo guión y de nuevo con otra ocasión de Delgado, quien terminó disparando fuera tras revolverse bien en la frontal del área. El empuje local sin embargo se fue diluyendo ante un rival que fue dejando pasar los minutos sin prisa y que logró trabar el encuentro. El acoso local solo encontró una ocasión, en una falta colgada desde la medular en la que la zaga visitante cometió uno de sus pocos errores. El balón quedó muerto para Carabán en el área que disparó arriba.

Todo cambió en los diez minutos finales a los que el Villalbés pareció llegar más entero físicamente a pesar de terminar el partido sin realizar cambios. Borja probó por primera vez a Isra en una buena jugada colectiva de su equipo. Su disparo en el área fue muy flojo. Poco después el colegiado anulaba un gol a Make por fuera de juego, en una acción muy protestada por los de Vilalba. La ocasión más clara del encuentro terminaría llegando en el minuto 88, cuando Pablo Trigo aprovechó un fallo de Carabán para plantarse solo ante el Isra. El meta local estuvo más acertado en el mano a mano, con una gran parada que dejó un punto en casa.