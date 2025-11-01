El Disiclín visita al colista con ganas de «sumar victorias consecutivas»

El Disiclín Balonmán Lalín tiene esta tarde en Santa Cruz de Tenerife (19.30 horas) la oportunidad de hacer buena la victoria ante Ribeiro llevándose los 2 puntos de su partido con Sermarther Ciudad de Tacoronte. «Estamos con ganas de sumar victorias consecutivas» asegura un Pablo Cacheda que recupera a Miguel García, Martín Losón y casi seguro Adrián Crespo. Sin embargo, la duda en los rojinegros es el juvenil Mateo, con un esguince en un tobillo.

El técnico rojinegra no quiere sorpresas en casa de un colista que «hace 15 días ganó su primer partido allí además. Es de los partidos a los que siempre les tengo miedo porque ellos a pesar de todo tienen equipo como para poder mejorar sus registros. Lo que pasa es que fuera de la isla les cuesta mucho y allí de momento recibieron a rivales como Teucro que luchan por otros objetivos».

Cacheda insiste en señalar que Tacoronte «es un equipo competitivo que nos a a poner las cosas muy difíciles. Juegan más lentos que nosotros con un balonmano tosco pero con algún jugador de calidad como Regalado. Además hicieron un par de fichajes muy interesantes como es el caso de Seka». Así las cosas este fin de semana, con el viaje y todo lo que significa un partido en Canarias Pablo Cacheda considera que «tenemos que ir totalmente en alerta, con cero confianza, afrontando el partido con decisión sabiendo que va a ser muy complicado». Pitan los andaluces Romero y Ruiz.