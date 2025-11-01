rugby
Avatel se mide al CRAT y el Coreti viaja a Abegondo
REDACCIÓN
Lalín
Fin de semana ajetreado para los dos equipos Sénior del Rugby Lalín. El Avatel femenino recibirá mañana en el Cortizo, a las 13.00 horas, al CRAT de A Coruña. Las de Panteira esperan estrenar su casillero de victorias delante de los suyos. De igual forma, el XV masculino del Coreti viaja hoy a los campos de Acea da Má para enfrentarse a partir de las 15.00 horas al Club Rugby Ferrol.
