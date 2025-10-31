Costoya ya quema rueda en su nuevo monoplaza

El «diamante en bruto del automovilismo español» (como ya se le conoce en el mundo del motor) inició con resultados esperanzadores los test de la F4 celebrados en Monza el martes y el miércoles. Christian Costoya acaba de comenzar el inevitable período de aclimatación después de dar el salto del karting a las carreras en monoplazas. El silledense lució los colores de Prema Racing en su nueva montura antes de que se dé a conocer su fichaje por McLaren.

Costoya lideró por momentos la última sesión de entrenamientos libres y lo hizo terminando a menos de un segundo de la cabeza. Y de no ser por las banderas rojas hubiera bajado su crono particular, puesto que venía en su vuelta rápida a falta de 5 segundos para finalizar la sesión cuando de nuevo una bandera roja (también le sucedió en la primera jornada del test) le arruinó la vuelta. De todas formas, hay que tener en cuenta de que se trata de la primera vez de Christian Costoya en Monza, probablemente el circuito más complicado en frenada, algo que le suele costar a los rookies.

Con todo, la progresión en estos dos días del nuevo fichaje de McLaren ha sido realmente buena. En su primera sesión acabó a 5,3 segundos del líder y como último Prema Racing, en cambio, en la séptima sesión ya se quedó a 1,1 segundos, pero sin sumar sus tres mejores sectores, un asunto que le costó demasiado durante estos tests en el trazado lombardo. Por lo tanto, deberá de tener paciencia porque el ritmo va a llegar, hay tiempo suficiente para conseguirlo, sobretodo por la gente que le rodea y le arropará para llegar muy preparado al 2026, el año de su desembarco en la F4. Ahora bien, todavía faltan muchas jornadas de test, en los que Christian Costoya rodará en todos los circuitos del calendario de la F4 italiana (campeonato que disputará con los colores de Prema Racing), por lo que no le faltara un buen rodaje previo.

El bólido

El Tatuus F4-T421 que pilotó Costoya en Monza es un monoplaza presentado en 2021 por el fabricante italiano Tatuus. El chasis es una mejora del coche anterior, el Tatuus F4-T014. Los fabricantes son los italianos de Autotecnica Motori, que desde Casalmaggiore han diseñado un bólido muy valorado por los pilotos. «Los coches de F4, como los Tatuus, son fantásticos para desarrollar las habilidades de conducción. Tienen un buen equilibrio y responden muy bien, lo que es esencial para aprender a conducir», dijo en su momento Carlos Sainz, actual piloto de Fórmula 1. Forma parte de la Fórmula 4, que sirve como entrada para jóvenes pilotos que aspiran avanzar en sus carreras.