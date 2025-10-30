Xocas podría perderse la temporada tras partirse el peroné entrenando

La línea de creación del Club Deportivo Lalín sufrió el martes un importante contratiempo tras la lesión de gravedad de Xocas y las molestias de Emi Carril en una de sus rodillas que apuntan al menisco. A esto hay que añadir la sanción que cumplirá Bernárdez en el próximo compromiso liguero, lo que eleva a tres el número de bajas en la medular lalinista.

Desde luego, la sesión de trabajo del martes fue la más aciaga del Lalín en mucho tiempo. Xocas tuvo que ser retirado en ambulancia medicalizada a La Rosaleda después de fracturarse el peroné. Aunque le previsión era que fuera intervenido ayer, finalmente el mediocentro rojinegro será operado hoy en la clínica santiaguesa.

«Fue en una acción en partido reducido y con balón de por medio. Mala suerte sin duda», se lamentaba ayer el técnico Dani Méndez. Xocas podría perderse buena parte de la temporada en función del diagnóstico del traumatólogo puesto que si la fractura es limpia, el jugador estaría de vuelta a los terrenos de juego en un plazo de tres meses. Sin embargo, si la lesión afecta a los ligamentos, el tiempo se prolongaría hasta unos seis meses.

Por si fuera poco, en ese mismo entrenamiento Emi Carril también sintió un chasquido en su rodilla izquierda que hizo saltar todas las alarmas en el cuerpo técnico. Todo dependerá de las pruebas que le harán hoy, donde no se descarta que puede verse afectado el menisco del mediocentro. «Todo esto junto a lo de Cristian (operado recientemente de la clavícula) y a ver Emilio en qué queda la cosa. Pues es un palo duro», opina Dani Méndez. El técnico recuerda que, por ejemplo, «Xocas estaba a un nivel muy bueno y aportando mucho. Y Bernárdez, sancionado. O sea, tres medios centros KO», concluye.

Lo único cierto es que la sala de máquinas del Lalín queda tocada después de estos últimos contratiempos. En función de los resultados de la rodilla de Emi, staff técnico y junta directiva rojinegros valorarán la situación por si fuera necesario acudir el mercado de invierno para cubrir las vacantes dejadas por las lesiones.