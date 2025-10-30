Victorias de Rodeiro y UD A Estrada femenino

Tanto el Cogal Rodeiro como el Unión Deportiva A Estrada saldaron su última jornada con victorias. El equipo dezano venció en su pista por 2-0 al Ferrol con goles de Sandra y Andrea. Ahora se sitúan en la séptima plaza. Un puesto por detrás se encuentra el conjunto estradense, que sumó su segunda victoria de la temporada en la pista del Silva por 2-6.