Guillermo Sobrado, Joel Castro y Cibrán Lalín suben al podio en Madrid
REDACCIÓN
A Estrada
La selección gallega de lucha olímpica disputó el pasado fin de semana el Torneo Villa de Madrid, logrando una vez más grandes resultados. En su convocatoria había varios luchadores del Keltoi de Vila de Cruces, que alcanzaron tres podios.
Entre ellos destacó la medalla de oro que se colgó el luchador lalinense Guillermo Sobrado. Lo hizo dentro de la categoría de Sub-17 de menos de 80 kilos. Por su parte, el estradense Joel Sobrado –formado en el equipo A Cambadela pero ahora en el Keltoi–, obtuvo la medalla de plata en los 60 kilos Sub-17. Para terminar cabe destacar la medalla de bronce que obtuvo el luchador del equipo cruceño, Cibrán Lalín, dentro de la categoría Sub15 y menos de 52 kilos.
