Derrotas de A Estrada Basket y Basketdeza

Tanto el Basketdeza como el A Estada Basket Óptica Fondevila cayeron derrotados el pasado fin de semana. El equipo estradense sigue sin conocer la victoria. Los de Alberto Torres perdieron con el Praíña por 43-69 y cierran la clasificación del grupo. El equipo dezano por su parte encajó su primera derrota. Lo hizo por 50-65 ante el Baloncesto Outes. Tras esta jornada marchan en la quinta posición.