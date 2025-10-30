balonmano | Femenino
BM Lalín-Chapela cadete, hoy, en el Arena
UPI Informática Balonmán Lalín y Fundación Alba Torres Carrera Balonmán Chapela disputan esta tarde, a partir de las 20.00 horas en el Arena, el partido aplazado de la primera jornada de la categoría Cadete Femenina Liga Ouro. El partido tiene el componente sentimental añadido de que el entrenador de las redondelanas es el lalinense y exjugador del Balonmán Lalín, Quique López.
