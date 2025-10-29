El decálogo del «nuevo» CD Lalín

Dos victorias consecutivas es el bagaje de la nueva dirección técnica de un Club Deportivo Lalín que mantiene como principal objetivo de la temporada meterse en los puestos de ascenso a Tercera Federación. Dani Méndez y Cuqui están dejando poco a poco su impronta en un equipo que ya empieza a mostrar el resultados tras aplicar la dupla de entrenadores su particular decálogo deportivo.

«Tanto Cuqui como yo lo que tratamos de proponer a los futbolistas son soluciones a la hora de enfrentarse a los rivales», explica un Dani Méndez que ha visto como en muy poco tiempo ha pasado de ser director deportivo de la entidad a máximo responsable del vestuario rojinegro. Méndez añade que se busca «analizar al equipo contrario y sobre todo a los jugadores, los nuestros, que son los verdaderos protagonistas». En este sentido, cualquiera que presenciara los dos últimos encuentros de los del Cortizo pudo apreciar que los jugadores del Lalín afrontaron sus dos compromisos con una actitud y un intensidad inmejorables.

La proeza del pasado domingo en el campo del San Tirso fue producto de «seguir las pautas que les dijimos y la verdad es que estamos encantados», reconoce el entrenador de los lalinistas. A mayores también influye que el resto del cuerpo técnico aporta su grano de arena. «Me refiero a Peña en el apartado de porteros, Martín en la preparación física y Tate en la recuperación de los jugadores, la verdad es que todo junto está haciendo que las sensaciones son buenas aunque es cierto que sólo van dos semanas», aclara Dani Méndez. Un grupo «enchufado y unido» es la mejor noticia para este «nuevo» Lalín porque, como asegura Dani Méndez, «nosotros vamos a trabajar para que sea un equipo intenso, que salga a los partidos a jugar y se note quién es el que quiere pelear de verdad por estar arriba».