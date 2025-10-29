Costoya acude a los test de F4 en el mítico circuito de Monza

Christian Costoya se ha puesto manos a la obra para poder llegar en la mejor forma posible a la Fórmula 4 mientras espera a que se ha oficial el nombre de la escudería con la que correrá el campeonato italiano de la próxima temporada. Precisamente, el piloto silledense se encuentra estos días en el mítico trazado de Monza participando en los test de F4 junto al resto de rookies del campeonato. Montoya, que pilota un Tatuus F4-T421 del equipo Prema Racing, está yendo de menos a más en lo que a tiempos se refiere. Aunque está siendo de los más rápidos, hay una zona del circuito que se le atraganta fruto de la inevitable inexperiencia.