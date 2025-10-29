salvamento y socorrismo | Autonómica
El CNS A Estrada arrasa en el Gallego de Carballo
Los estradenses suben en 30 ocasiones al podio en un espectacular inicio de temporada autonómica
REDACCIÓN
A Estrada
Impresionante comienzo de temporada del CNS A Estrada, que en la primera cita del Gallego de Distancias Cortas consiguió la friolera de 30 medallas. En lo colectivo, el CNS A Estrada fue segundo mientras que el apartado individual hay que destacar a la deportista cadete Paula Pena, que logró tres medallas. También a Roi Loureiro, que sumó seis metales. Otros que también subieron al podio de Carballo fueron Martín Seoane, Manuel González, Leonel Marín, Nicolás Baños, Xabier Casal, Lidia Calviño, Andrés Carballeda y el entrenador, Enrique Ramilo.
