Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

salvamento y socorrismo | Autonómica

El CNS A Estrada arrasa en el Gallego de Carballo

Los estradenses suben en 30 ocasiones al podio en un espectacular inicio de temporada autonómica

El equipo del CNS A Estrada posa con las medallas obtenidas en Carballo

El equipo del CNS A Estrada posa con las medallas obtenidas en Carballo

REDACCIÓN

A Estrada

Impresionante comienzo de temporada del CNS A Estrada, que en la primera cita del Gallego de Distancias Cortas consiguió la friolera de 30 medallas. En lo colectivo, el CNS A Estrada fue segundo mientras que el apartado individual hay que destacar a la deportista cadete Paula Pena, que logró tres medallas. También a Roi Loureiro, que sumó seis metales. Otros que también subieron al podio de Carballo fueron Martín Seoane, Manuel González, Leonel Marín, Nicolás Baños, Xabier Casal, Lidia Calviño, Andrés Carballeda y el entrenador, Enrique Ramilo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents