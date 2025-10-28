Manuti duda de que Ian llegue para el Villalbés

Con el equipo ganando por 4-0 y arrollando a los rivales en las dos últimas jornadas y desde el domingo tercero, a dos puntos del segundo Somozas y a cinco del líder SD Compostela, la principal preocupación de Manuti en estos momentos es conseguir vaciar de efectivos de forma paulatina la enfermería del Club Deportivo Estradense. Y es que recuperar a todos los futbolistas se considera crucial en estos momentos en el vestuario rojillo. En este sentido, el técnico recordaba ayer que «Landeira pudo jugar unos minutos frente al Barbadás, que llevaba casi un mes sin competir. También dispuso de media hora Ángel para que siga cogiendo ritmo de recuperación después de mucho tiempo sin jugar. Y es baja Ian, que es seria duda para este fin de semana, y no creo que llegue a tiempo para el partido con el Racing Villalbés».

En cuanto a la segunda goleada consecutiva de los rojillos conseguida en la última jornada, Manuti piensa que «fuimos superiores pero evidentemente no fue un partido sencillo. Los controlamos bastante bien y apenas nos generaron peligro. Tuvieron una o dos oportunidades con 0-1 en el marcador. Después, nosotros dispusimos de tres o cuatro ocasiones que no fuimos capaces de materializar. Es cierto que meter ese gol justo antes del descanso marcó bastante el partido y, después, ellos salieron y tuvieron un par de ellas para empatarnos. Con el 0-2, ellos se vinieron abajo y ahí volvimos a ser muy superiores y lo refrendamos en el marcador final».

De todas formas, el entrenador destaca que «hicimos un partido parecido al del Silva, lo que pasa es que en ese no conseguimos hacer el 0-2. Si hubiéramos conseguido hacer el segundo, hubiéramos matado el encuentro y los dejamos vivos. Ayer, si en esa opción del 0-2, que fue un auténtico golazo, no convertimos, el partido estaría vivo, juegas fuera de casa, estás ganando pero siempre estás con la incertidumbre de que te puedan empatar en cualquier acción. Ellos al final empujaron mucho, es un campo pequeño y cualquier falta en medio campo llega al área, tienes que defender el balón parado, pero estuvimos bastante bien». Y remata su análisis sobre el encuentro indicando que «el Barbadás retocó un par de cosas en el descanso y es cierto que salieron mejor en la segunda mitad. Estaba siendo un partido igualado en los primeros instantes de la reanudación. Tuvieron una ocasión muy clara con remate de Nespereira y luego nosotros los matamos».

Adelanto

El próximo partido del Estradense ha sido adelantado al próximo sábado, a partir de las 18.00 horas. Se trata de un interesante duelo entre dos de los equipos de la zona alta de la tabla. Los rojillos recibirán a un Racing Villabés del que solamente le separa un punto en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso.