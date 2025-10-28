fútbol | Segunda FG
El Lamela gana al Val do Ulla para compartir la primera posición
El Cruces estrena su casillero con goleada al colista San Mamed
REDACCIÓN
Lamela y Val do Ulla colideran el grupo 2 de Santiago tras su enfrentamiento en Mularedos, donde los trasdezanos vencieron por 2-1 a los de O Coto. Julián adelantó al Lamela y Adán hizo el segundo antes del descanso. En la reanudación, Casal anotó para los visitantes cuando el reloj marcaba el minuto 85. Los dos equipos empatan a 16 puntos en lo alto de la tabla.
La otra gran noticia de la séptima jornada es la primera victoria liguera del SD Cruces, que goleó por 3-0 al colista CD San Mamed, en O Camballón. Alejandro, David y Hugo hicieron los tantos granates. El que también sumó de 3 fue el Vea (2-1) durante la visita del Belvís. Adrián puso por delante a los de A Nogueira a los 2 minutos, pero a la media hora empataron los visitantes. Jorge, en el minuto 50 firmó la victoria local.
La jornada se cerró con las derrotas como visitantes de Rodeiro (4-1) y Silleda (1-0).
