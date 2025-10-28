Enero, el mes crucial del Disiclín Lalín

El entrenador del Disiclín Balonmán Lalín tiene una fecha fijada para que el equipo confirme su mejoría. Tras ganar al Ribeiro en un partido con altibajos, pero con actuaciones fantásticas de los más jóvenes, Pablo Cacheda considera que con el nuevo año sus jugadores estén acoplados de manera definitiva: «Con todo lo que tenemos nuevo y las bajas momentáneas, mi esperanza es que a partir de enero el equipo fluya de otra manera, pero pienso que en las tres últimas semanas vamos espantando poco a poco estos fantasmas frente a Carballal o Porriño», indica el técnico lalinista.

Cacheda se muestra una semana más exigente con los suyos. Así, preguntado por su opinión sobre el choque del sábado aclara que «fue un partido que me gustó un poco a rachas, como viene siendo habitual. Al final, tampoco es fácil con tanta juventud y cambios de una semana a otra. Nos da mucha variedad pero al mismo tiempo poca estabilidad». Tampoco pudo evadirse de destacar la actuación de la nueva hornada rojinegra: Yo creo que, por ejemplo, Martín Vázquez hizo el mejor partido desde que está con nosotros; que Xoán se echó el equipo a la espalda a nivel ofensivo y encontró caminos que nos hacían falta; y luego Mateo ya nos viene acostumbrando un día más a tener un buen nivel. Pienso que hay semanas y momentos para todos. La semana pasada Brais hizo un partidazo y esta semana le tocó a Xosé».

Centrales

Cacheda añade al respecto que «este año, en el tema de los centrales Brais y Xosé, con la exigencia que tienen ellos porque mucha parte del ataque pasa porque ellos estén finos tanto a la hora de organizar como relacionarse con los compañeros, tiene mérito. Son mi extensión en el campo y los dos van entendiendo cada vez mejor el juego y eso lo nota el equipo. Espero que sigan mejorando».

El sábado acabó tocado Ferradás y se suma al resto de bajas: «Espero que esta semana Martín, Miguel y Adrián Crespo puedan sumarse a la dinámica del equipo. Más que nada porque está el billete comprado para Canarias y en ese aspecto vamos a necesitar de todos. Volver a viajar a con una plantilla tan corta hace más difícil todavía el desplazamiento», concluye.