Tamara Seijas, segunda en la Copa de España XC Maratón
La biker lalinense Tamara Seijas continúa incrementado su particular palmarés también formando parte del GD Supermercados Froiz, su nuevo equipo. Esta vez, Seijas fue segunda en la Copa de España de XC Maratón que se disputó en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. La corredora lalinense también fue segunda en la clasificación general después de una destacada actuación en la exigente prueba andaluza. Desde el nuevo equipo de Tamara Seijas se congratulaban ayer por el resultado obtenido de su ciclista en una cita donde una vez más la andaluza Natalia Fisher demostró ser la mejor ciclista española de la especialidad.
