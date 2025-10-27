El Sporting derrota al Atlético Cuntis con un gol de Samuel en el minuto 90

Agolada y Sporting Estrada siguen una semana más con trayectorias opuestas en el campeonato de la Primera Futgal. Mientras los estradenses continúan mirando hacia arriba en la tabla, los aurinegros agudizan su crisis de resultados con una jornada más sin saber lo que es ganar. Eso sí, en ambos casos, ayer los goles conseguidos en los encuentros llegaron en el minuto 90.

El Sporting Estrada tuvo que esperar precisamente hasta el suspiro final para poder deshacerse del Atlético Cuntis (1-0) en el Municipal Manuel Regueiro. Samuel fue el encargado de dejar los 3 puntos en casa cuando todo parecía abocado a un reparto de puntos después de un partido muy igualado donde las defensas se impusieron a las delanteras. La cuarta victoria mantiene a los auriverdes en una cómoda sexta posición y a seis puntos de la fase. La próxima semana el Sporting Estrada deberá visitar al Marcón Atlético, un equipo de la zona baja necesitado de puntos tras una sola victoria en el campeonato.

Por su parte, el Agolada no fue capaz de puntuar ante su afición, ayer, en la visita del Unión Dena al Hospitalillo (0-1). Los dezanos pusieron toda la carne en el asador pero la victoria se les volvió a resistir en un choque que también se decidió en el último minuto con el postrero tanto conseguido por Brais. El conjunto agoladés ocupa el farolillo rojo de la clasificación a la espera de enfrentarse al San Martín en la próxima jornada.