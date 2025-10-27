El Lalín gana con uno menos en su visita al campo del San Tirso

El Club Deportivo Lalín realizó ayer un ejercicio de supervivencia en Abegondo. Los de Dani Méndez consiguieron derrotar al San Tirso por un ajustado 2-1 en un encuentro marcado por la expulsión de Bernárdez en el minuto 33 después de ver una rigurosa segunda tarjeta amarilla. Para entonces, los del Cortizo ya vencían gracias a un magnífico tanto conseguido por Martín cuando el reloj marcaba el minuto 24. El partido llegó con victoria por la mínima de los visitantes al descanso.

En la reanudación los jugadores entrenados por Dani Méndez y Cuqui hicieron una demostración de pundonor a pesar de estar con uno menos sobre el terreno de juego. Incluso aumentaron la distancia en el marcador a la hora de partido con un tanto conseguido por Eloy. Acto seguido, el colegiado decretó una pena máxima cometida por Josema que supuso el único tanto de los locales después de transformala Denis. «Fue una victoria de mucho trabajo. Chapeau para los futbolistas», señaló Dani Méndez.