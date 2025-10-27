El Inversia se aferra al liderato tras destrozar al FS Pontedeume

El Inversia Seguros A Estrada FS camina con paso firme hacia el ascenso después de vapulear al FS Pontedeume en el Coto Ferreiro (11-3). Los estradenses sumaron su quinta victoria consecutiva para apuntalar su liderato dentro del grupo 1. Pedro (5), Pincho, Iago, Paulino, Borja y Adri fueron los autores de los tantos del Inversia.

Sin embargo, la cruz de la última jornada fue para el UD Estrada FS, que sucumbió por un marcador de 6-1 en su visita a la pista del SDC y R Narón O Freixo. Ahmed fue el autor del tanto del honor del conjunto estradense, décimo en la tabla.