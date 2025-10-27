El Coreti cae en el campo del Vigo Rugby con ensayo de Cea

El Coreti Rugby Lalín sigue sin saber lo que es ganar esta temporada en la Primera gallega. Los «abellones» fueron superados en la mañana de ayer en el campo de As Lagoas de Marcosende por un contundente marcador de 50-5 ante un Kaleido Universidade de Vigo que no dio opciones. Cea fue el autor del único ensayo visitante a los 63 minutos de juego en un partido de claro dominio local.

Por otra parte, los chavales del M18 lalinista volvieron a Lalín con un ajustado 24-21 favorable al Rías Baixas RC. Y, por último, el M14 fue superado por el Pontevedra Rugby Club.