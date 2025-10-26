fútbol | Primera FG
Sporting Estrada y Agolada se miden a sendos rivales directos
REDACCIÓN
Lalín/A Estrada
Sporting Estrada y Sociedade Deportiva Agolada tienen esta tarde sendos encuentros frente a rivales directos en la clasificación provisional. El cuadro estradense recibe a partir de las 18.30 horas al Atlético Cuntis, un equipo del que sólo le separa un punto en la zona media de la tabla. Los auriverdes quieren retomar la senda de la victoria para seguir mirando hacia arriba en el campeonato liguero.
Por su parte, en el Hospitalillo se verán las caras, a partir de las 12.00 horas dos necesitados de puntos para salir del pozo: Agolada y Unión Denia.
