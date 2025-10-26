El Estradense, al asalto del inexpugnable Os Carrís

El Club Deportivo Estradense tiene esta mañana, a las 12.00 horas, un partido con trampa. Los de Manuti, que vienen de destrozar al Alondras en el Novo Municipal, visitan Os Carrís, feudo del UD Barbadás, penúltimo en la tabla, donde nadie ha podido aún vencer. «Esperemos seguir con confianza y reforzar la idea que teníamos que se tradujo en resultados sobre todo ante rivales de entidad como el Alondras», explica Manuti.

Los rojillos recuperan para el encuentro de esta mañana a Landeira, aunque con dudas, y pierden a Ian, que acabó ante los de O Morrazo con una dolencia muscular. «En un principio no parece mucha cosa y a ver si en una o dos semanas lo tenemos de vuelta», señala el técnico.

Manuti evita caer en triunfalismos a pesar de que ambos equipos están separados en la tabla por media docena de puntos. «El Barbadás es un rival que al final no perdió en su casa en toda la liga. Sabemos que históricamente es un rival que en su feudo hace muchos puntos, lo que le hace salvar la categoría todos estos años. Viajamos a un campo que sabemos de antemano que será complicado», advierte el responsable técnico del quinto clasificado provisional.

Preguntado por cómo se le gana al Barbadás respondió diciendo que «es sencillo y complicado a la vez: Intentar imponer nuestro estilo de juego y que se juegue a lo que queremos nosotros y que ellos no estén cómodos en ningún momento». Pita el lucense Pedro Castro.