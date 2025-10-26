El Disiclín se reconcilia con la victoria

El Disiclín Balonmán Lalín volvió ayer a sumar de 2, tal y como quería su técnico Pablo Cacheda. Los rojinegros tuvieron que ponerse el mono de trabajo para poder tumbar a un voluntarioso Balonmán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal (30-27). Una vez más, los más jóvenes dieron la talla durante un choque que necesitó de valentía por parte de los locales.

Y es que costó tumbar al Ribeiro en el Arena más de lo esperado. En la primera parte los de Alberto Miguélez salieron a por el partido sin complejos hasta que los de Cacheda consiguieron imponer su juego. Mateo volvió a demostrar durante la primera media hora que hay jugador para rato en un equipo necesitado de relevo.

En la reanudación todo hacía pensar que el Disiclín dominaría la situación, llegando a ponerse +5 en electrónico del multiusos para alegría del numeroso público presente. Sin embargo, el VII de Ribadavia reaccionó con una defensa más agresiva que consiguió cortocircuitar el ataque local hasta igualar a 20 en el minuto 46.

Desde ese momento, los de amarillo se aplicaron en ataque, con finalizaciones de Pablo Martínez, buenas jugadas de Celso y lanzamientos de Gayoso, haciendo la goma en el marcador no dejando escapar al Disiclín. Todo cambió hasta que llegaron tres paradas de Iago que unidas al cansancio de los visitantes decantaron la contienda.

Subrayar que por momentos el Disiclín jugó con cuatro juveniles de primer año a buen nivel, a Iago, Ramón, y sobre todo el pundonor en ataque de Xoán y la dirección de Xosé, en el que fue su mejor partido con la primera plantilla.