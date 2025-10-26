rugby | LGR Masculina
El Coreti busca en Vigo estrenar su casillero de victorias
REDACCIÓN
Lalín
El Coreti Rugby Lalín tiene una cita esta mañana contra uno de los equipos clásicos del oval gallego. Los del Cortizo viajan hasta Vigo para disputar a partir de las 11.30 horas un partido contra el Kaleido Universidade de Vigo, que tendrá lugar en el campo de As Lagoas Marcosende con arbitraje de Narciso Pérez. El XV «abellón» sigue porfiando por su primera victoria de una temporada que ha empezado marcada por las numerosas bajas en el seno del cuadro rojinegro. Sin embargo, han ido recuperando efectivos conforme fueron avanzando las jornadas de la competición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Davila 23/10/2025
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Incautados más de 3.600 litros de aguardiente en una destilería ilegal en Ponteareas