Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

rugby | LGR Masculina

El Coreti busca en Vigo estrenar su casillero de victorias

REDACCIÓN

Lalín

El Coreti Rugby Lalín tiene una cita esta mañana contra uno de los equipos clásicos del oval gallego. Los del Cortizo viajan hasta Vigo para disputar a partir de las 11.30 horas un partido contra el Kaleido Universidade de Vigo, que tendrá lugar en el campo de As Lagoas Marcosende con arbitraje de Narciso Pérez. El XV «abellón» sigue porfiando por su primera victoria de una temporada que ha empezado marcada por las numerosas bajas en el seno del cuadro rojinegro. Sin embargo, han ido recuperando efectivos conforme fueron avanzando las jornadas de la competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents