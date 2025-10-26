El Coreti busca en Vigo estrenar su casillero de victorias

El Coreti Rugby Lalín tiene una cita esta mañana contra uno de los equipos clásicos del oval gallego. Los del Cortizo viajan hasta Vigo para disputar a partir de las 11.30 horas un partido contra el Kaleido Universidade de Vigo, que tendrá lugar en el campo de As Lagoas Marcosende con arbitraje de Narciso Pérez. El XV «abellón» sigue porfiando por su primera victoria de una temporada que ha empezado marcada por las numerosas bajas en el seno del cuadro rojinegro. Sin embargo, han ido recuperando efectivos conforme fueron avanzando las jornadas de la competición.