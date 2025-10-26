Brais Calvo regresa a la lista para la visita del Lalín al San Tirso

El Club Deportivo Lalín juega esta tarde en el campo del San Tirso (16.30 horas) en busca de la segunda victoria consecutiva del tándem formado por los técnicos Dani Méndez y Cuqui. El duelo en casa de uno de los equipos de la zona de ascenso se lo perderán por lesión Hugo Alvarellos, Rivas y Cristian Liñares. La buena noticia en el vestuario rojinegro es la vuelta de Brais Calvo, que regresa a una convocatoria tras su lesión en el partido contra el Órdenes de la cuarta jornada liguera.

En el seno del Lalín son conscientes de que están ante un partido muy difícil «por las dimensiones del campo del San Tirso que son muy pequeñas», explica el propio entrenador lalinista. Dani Méndez expresa su deseo de ofrecer una buena imagen a pesar de todo: «Trataremos de no cometer errores y ganar todos los duelos individuales y disputas porque allí lo pagas caro en un terreno de juego tan pequeño», asegura. El San Tirso tiene cuatro puntos más que el Lalín y ocupa la tercera plaza a una sola victoria del vigente líder Órdenes.