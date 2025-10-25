El Inversia A Estrada defiende el liderato ante el Pontedeume

El Inversia Seguros A Estrada Futsal recibe hoy a partir de las 20.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro al Pontedeume. Los estradenses defienden el liderato de la competición después de sumar cuatro victoria en los cuatro partidos disputados. Su rival marcha en la décima posición.

El Unión Deportiva A Estrada y el Agolada jugarán como visitantes. Los primeros juegan hoy a partir de las 19.30 horas en la pista del Narón. Los dezanos por su parte juegan mañana a las 12.00 ante el Coruña Futsal.

Primera femenina

En la competición de Primera Futgal femenina, el Rodeiro actuará como local. Lo hará a partir de las 18.00 horas contra el Valdetires Ferrol. El Unión Deportiva A Estrada jugará como visitante. Será hoy a las 16.00 horas en la pista del Silva.