Fútbol sala | Primera
El Inversia A Estrada defiende el liderato ante el Pontedeume
El Agolada y el UD A Estrada visitan al Narón y al Coruña Futsal
REDACCIÓN
El Inversia Seguros A Estrada Futsal recibe hoy a partir de las 20.00 horas en el pabellón Coto Ferreiro al Pontedeume. Los estradenses defienden el liderato de la competición después de sumar cuatro victoria en los cuatro partidos disputados. Su rival marcha en la décima posición.
El Unión Deportiva A Estrada y el Agolada jugarán como visitantes. Los primeros juegan hoy a partir de las 19.30 horas en la pista del Narón. Los dezanos por su parte juegan mañana a las 12.00 ante el Coruña Futsal.
Primera femenina
En la competición de Primera Futgal femenina, el Rodeiro actuará como local. Lo hará a partir de las 18.00 horas contra el Valdetires Ferrol. El Unión Deportiva A Estrada jugará como visitante. Será hoy a las 16.00 horas en la pista del Silva.
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Davila 23/10/2025
- Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»
- Un caballo tira a una mujer en un paseo contratado por el Galiñeiro y le niegan la indemnización: «El jinete acepta los riesgos»
- El vintage «se tambalea» en Vigo
- El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios