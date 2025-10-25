El A Estrada Basket se estrena delante de su afición

El A Estrada Basket sénior masculino disputa hoy su primer partido oficial ante su afición. Lo harán a partir de las 20.00 horas en el pabellón multiusos con el Praíña como rival. Los estradenses buscan en este encuentro la sería la primera victoria de la temporada y de su historia, después de perder con claridad en su estreno ante el vecino Basketdeza.

El equipo dezano por su parte ha aplazado el partido que debía disputar este fin de semana en la pista del Outes. El encuentro ha quedado fijado para el día 18 de enero.