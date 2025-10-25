El Disiclín Lalín quiere volver a ganar

Ganar es la misión de esta tarde para el Disiclín Balonmán Lalín en la visita (19.00 horas) del Balonmán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal, un duelo que será pitado por los asturianos Jonathan Hinojosa y Gabriel Folgoso. Las bajas lastran a los de Pablo Cacheda, que tendrá que echar mano de los juveniles para completar la convocatoria. «La dinámica de los entrenamientos de esta semana estuvo bien y preparamos el partido con ganas de volver a ganar y de sumar de 2, que nos hace falta para salir de la zona baja de la clasificación», explica el técnico local.

Son baja, además de las de larga duración, Miguel García, Martín Losón, Adrián Crespo, Juan Lago y el portero Alejandro López. Cacheda necesitará a «cuatro o cinco juveniles» para confeccionar un equipo de garantías ante un rival al alza. Cacheda explica que «viene Ribeiro después de conseguir su primera victoria en la jornada pasada contra Cañiza. Vienen con un equipo muy joven. Jugamos contra ellos en pretemporada. Están ahí también con un poco de cambio en el proyecto que tenían y añadiendo mucha gente de la casa que acaban de salir prácticamente de juveniles. Supongo que están adaptándose un poco a la categoría, al nivel de exigencia que tienen los partidos».

El entrenador del Disiclín recuerda que los jugadores del conjunto de Ribadavia «vendrán con la moral crecida para intentar sumar 2 puntos para también salir de la zona baja. Las jornadas van avanzando y lo que quieres es ir sumando y viéndote más arriba en la clasificación».

Por último, Cacheda apela a la buena imagen de la última jornada para regresar a la senda de la victoria delante de la afición rojinegra. «La semana pasada hicimos un buen partido en Lanzarote. Nos quedamos con la miel en los labios los últimos cinco minutos después de llegar a empatar y esta semana reforzamos un poco todo lo que hicimos bien y a ver si repetimos ese mismo nivel y esa tónica de trabajo para ser capaces de dejarnos los puntos en el Lalín Arena», concluye el entrenador del undécimo clasificado.