«Esta convocatoria es gracias a todos mis compañeros»

Israel Salgueiro Docampo, Isra, portero del Estradense, es una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Gallega UEFA, que regresa a los entrenamientos con la vista puesta en la primera fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. Es la primera vez que el meta recibe la llamada de Galicia, una convocatoria en la que repiten los también jugadores del Estradense Ander, Brais Vidal y Óscar López. Isra admitió su sorpresa por estar entre los elegidos por el seleccionador gallego.

«Es un premio para mí, un premio individual, pero esta convocatoria es gracias al trabajo de todos mis compañeros. El equipo está muy bien a nivel defensivo y sin eso seguramente yo no estaría ahí», afirma un hombre que esta temporada se ha adueñado de un puesto en el once tras varias temporadas en las que iba rotando con Coke en esa posición. «Para un portero siempre es importante tener continuidad para ganar confianza. Eso sin embargo es una decisión del entrenador. Nuestro trabajo es estar siempre preparado para cuándo nos toque salir», explica. El meta destacó además el entendimiento con sus compañeros después de muchos años con pocos cambios en la línea defensiva. «Todos nos conocemos bien», manifestó.

Echando la vista atrás Isra se queda con la gran temporada realizada por el equipo el año pasado. «Lo que vivimos fue increíble. Fue un sueño poder formar parte de la historia del club», afirmó, confiando en que el equipo vuelva a pelear otra vez en una fase de ascenso. «Cuando llegué al Estradense pensé que podíamos luchar en la parte alta después de varios años en la zona media. Juntamos un buen grupo y lo terminamos logrando. Este año se fue gente importante pero vinieron jugadores que pueden ser importantes y ocupar ese sitio. Siempre hay que mirar hacia arriba e ir partido a partido. Creo que estamos en el camino correcto», valoró.