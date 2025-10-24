El portero del Estradense Isra se estrena con la Selección Gallega

La campeona de Europa hace dos años vuelve este martes al ruedo. La Selección Gallega UEFA regresa a los entrenamientos con la vista puesta en la próxima aventura, la primera fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. La competición se pondrá en marcha el próximo mes de noviembre con la disputa de las fases nacionales en las que Galicia intentará proclamarse campeona de España para acceder posteriormente a la lucha por el título europeo.

Tras el entrenamiento de hace dos semanas en Caldas la Selección Gallega desembarcará el próximo martes 28 de octubre en Miño. El campo municipal de Gallamonde será el escenario que acoja la sesión de entrenamiento. El seleccionador Manolo García citó a un total de 25 futbolistas y entre ellos hay cuatro jugadores del Estradense.

Tres de ellos repiten entrenamiento con Galicia. Se trata de Brais Vidal, Óscar López y Ander. Se cae de esta manera de la lista el centrocampista Raúl. La novedad es la convocatoria del portero rojillo Isra, en el que será su estreno con la selección.

Cabe señalar que el seleccionador gallego y su equipo estuvieron el pasado domingo en el Novo Municipal viendo el Estradense-Alondras, un partido en el que el meta local volvió a mostrar el buen nivel al que ha comenzado la temporada.