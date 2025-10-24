El debut mundialista de Aya

La estradense Aya Nabaoui pondrá rumbo a Francia dentro de un mes para disputar el WIBK World Cup Budokai, una competición mundialista en la que se darán cita los mejores especialistas en Kárate Kyokushin. La deportista del Club Budoyama de A Estrada afronta, con solo 15 años, su primer campeonato internacional y lo hace con la compañía de su entrenador Marcelo Machado. El equipo estradense tenía previsto que varios de sus deportistas más destacados estuviesen de nuevo en este mundial, pero las lesiones se cebaron con los luchadores del Budoyama que tendrá una única representante en la competición que tendrá lugar en la localidad de Toulón el 29 y 30 de noviembre.

Machado explicó que Aya es una deportista especial, que acudirá a este Mundial después de poco tiempo en este deporte. La joven llegó al Budoyama cuando tenía seis años pero a los ocho decidió dejarlo. Volvió hace un año, ya con catorce, y teniendo que empezar casi desde cero. En este corto periodo sin embargo, la estradense mostró una gran evolución. «Es increíble lo que está haciendo», manifestó su entrenador, quien destacó especialmente las ganas y el esfuerzo que está poniendo a los entrenamientos desde su regreso.

Aya cuenta además con unas grandes condiciones para la práctica del deporte, portando un apellido muy conocido en el deporte estradense. Su familiar, Mehdi Nabaoui, es uno de los atletas locales más destacados de los últimos años, compitiendo a nivel nacional e internacional.

Aya, con su entrenador y sus compañeros.

La luchadora por su parte tendrá un doble reto en Francia. Por un lado disputará el torneo All Match, que, como explica Machado, vendría a ser un combate tradicional, en el que no está permitido ni agarre ni derribo. Por otro lado compite en el All Round, en este caso siendo permitido el derribo y la finalización en el suelo. «Son muy diferentes. El primero es más una especie de combate tipo boxeo de intercambio de golpes. El segundo está pensado para dominar diferentes técnicas de combate», detalla Machado.

El entrenador estradense explicó que llevan varios meses pendientes de las diferentes lesiones que arrastran algunos de sus luchadores más destacados y que ya saben lo que es ganar medallas en un Mundial. Es el caso por ejemplo de África Loureiro, que no ha llegado a tiempo para esta competición, marcándose ya el objetivo de disputar el siguiente Mundial en junio en el País Vasco. También están lesionados Antía Reboredo –campeona de Europa–, Teresa Monzón y Mateo Rivas. «No quisimos arriesgar con ninguno de ellos. Es mejor esperar y centrarse ya en el torneo nacional de katas y combate que hay en febrero».

Aya se quedó de esta manera sola en la convocatoria pero no a la hora de preparar el Mundial. Machado se mostró orgulloso de su equipo principal de luchadores, ya que, a pesar de estar lesionados, se han volcado en los entrenamientos de Aya de las últimas semanas, ayudándola a mejorar y transmitiéndole su experiencia en este tipo de competiciones. «Es algo que no pasa muchas veces. En los equipos puede haber envidias entre los luchadores. Estos chicos llevan sin embargo trabajando juntos desde la infancia y están acostunbrados a ayudarse. Aquí al final creas una especie de familia», valoró Machado.