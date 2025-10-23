El Rodeiro FSF gana y el UD Estrada sucumbe

La cuarta jornada de la Primera Futgal FS femenina deja al Cogal Rodeiro FSF en la zona templada de la tabla después de imponerse por un contundente 7-1 al Silva en el pabellón rodeirense. Ana (2), Aranzazu, Andrea, Leticia y Sandra fueron las goleadoras. Sin embargo, el UD Estrada FS cayó por un ajustado 3-2 en su visita al Unión Vecinal Ventorillo FS de A Coruña.