billar a tres bandas

El Lalín viaja a Pontevedra en la segunda jornada

REDACCIÓN

Lalín

El Lalín tiene este sábado un difícil compromiso en la Copa Galicia 2025-2026 de Billar a Tres Bandas. El conjunto de la capital dezana viajará a Pontevedra para enfrentarse al Errantes Servitega en un duelo que tendrá lugar en el local del número 7 de la calle O Castañal de la ciudad. Los dezanos esperan poder hacer un buen papel y llevarse los puntos en juego.

