La Copa Deputación arranca con once equipos de Deza y Tabeirós

Once equipos de las comarcas de Deza y Tabeirós disputarán esta temporada la Copa Deputación de Pontevedra. Tres de ellos iniciarán la competición en el cuadro central. Se trata de Lalín y Sporting Estrada, equipos de Preferente y Primera Autonómica que comenzarán jugando contra equipos que salgan de la ronda previa, y un tercero que es el EFB Terra de Montes, que ya sabe que iniciará su aventura recibiendo al Domaio en su campo. Esta ronda dará comienzo en torno al día 3 de diciembre.

Los ocho equipos restantes de la zona tendrán que afrontar una ronda previa para ganarse un sitio en este cuadro final. Se trata de los equipos que militan en Segunda y Tercera Autonómica, que se enfrentarán entre ellos. Se jugarán los partidos Berres-Vea, Rodeiro-Lamela, Bandeira-Cruces y Vilatuxe-Silleda. La final de este torneo de copa en la zona de Pontevedra-Deza está prevista para el día 30 de abril. El vencedor se enfrentaría en la gran final al vencedor del cuadro de la zona de Vigo.

Los equipos de Preferente, como es el caso del Lalín, y los de Primera Autonómica son los que parten como grandes favoritos, aunque al tratarse de una competición a partido único siempre hay lugar para las sorpresas en el camino hacia las finales.

Cabe recordar que el Estradense, equipo de Tercera División, no estará presente en esta copa al haber disputado la Copa Federación, en su caso entrando en la fase nacional después de terminar segundos la pasada temporada.

Copa femenina

También habrá representación dezana en la Copa Deputación femenina. En este caso participan dos equipos de la comarca de fútbol 11, la Sociedad Deportiva Cruces y la Sociedad Deportiva Bandeira. Los primeros tendrán que jugar en casa con el Porriño Industrial como rival. Las segundas jugarán igualmente en su estadio, con el Valladares enfrente. Este torneo arranca directamente en los dieciseisavos de final. Los partidos están calendados el día 17 de febrero. Avanzarán rondas hasta la final, que está prevista para el 24 de maio.