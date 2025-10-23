Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cara y cruz para el CTM Lalín en el inicio de la temporada

Suerte dispar para el Club de Tenis de Mesa Lalín en los dos primeros partidos de la nueva temporada. Los lalinistas vencieron por un claro 4-1 al Breogán Oleiros Seixo Branco con puntos de Antonio Crespo (2), Manuel Fernández (1,5) y José Domínguez (1,5). Sin embargo, cayeron por un ajustado 3-2 en la pista del IMPP Confitería Capri, con punto de Antonio Crespo y el dobles de Manuel Fernández y David Campos.

