El Basketdeza vence al A Estrada Basket en la primera jornada (73-52)

Basketedeza y A Estrada Basket comenzaron el pasado domingo la temporada con un derbi de rivalidad especial, ya que además de ser el estreno liguero era el primer partido de la historia del equipo sénior masculino del recién creado club estradense. Su andadura sin embargo no comenzó de la mejor manera, ya que terminaron perdiendo por 73-52 en un partido claro a favor de los dezanos.

En realidad, en choque ya estaba totalmente decidido al descanso, con un parcial de 42-16. La mayor intensidad del equipo lalinense hizo que la diferencia de rodaje entre ambos equipos se plasmase pronto en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, los de Alberto Torres mejoraron en su imagen, dando más intensidad y tensión a su juego. Esto les permitió ganar el parcial de los dos últimos cuartos por seis puntos y maquillar de esta manera el resultado.

Como curiosidad, los estradenses no pudieron estrenar sus nuevas equipaciones, ya que todavía no les han llegado.