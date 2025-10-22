El banquillo que más quema

Hay muchas anécdotas que pasan de boca en boca en el Cortizo, especialmente de aquellos años en los que el Lalín defendía su nombre entre los mejores del fútbol nacional. Una de ellas viene perfecta para iniciar esta historia. Tuvo lugar en verano del año 2008, cuando el Elche, por entonces entrenador por David Vidal, se desplazó a jugar un partido amistoso en Lalín. Un vez en el campo, el entrenador gallego se acercó a Acevedo y los suyos para poder saludar al que llamó, «el Ferguson de la Tercera División», aludiendo a los muchos años que llevaba entrenando al Lalín y comparándolo con el por entonces todavía entrenador del Manchester United.

No cabe duda de que el técnico asturiano hizo historia en el club rojinegro, convirtiéndose en uno de sus principales emblemas. Su larga carrera llegó a su punto y final en el año 2010 y quizás de la manera más injusta, con un descenso a Preferente. Sin embargo, desde que Acevedo salió por la puerta del Cortizo, ningún otro entrenador ha conseguido afianzarse en el puesto que él dejó vacante. En los siguiente 15 años han pasado por el banquillo del Lalín 17 entrenadores, una cifra que demuestra lo complicado que es consolidarse en este cargo.

El encargado de coger el testigo de Acevedo comenzó con buen pie. Perfecto Rodríguez «Peluso», consiguió llevar de nuevo al Lalín a Tercera en su primera temporada. Al año siguiente, en la 2011-12, las cosas se torcieron. Peluso terminó dejando el equipo en el mes de noviembre –quédense con el mes porque aparece repetido–, siendo sustuido por Javier Oreiro. A pesar del cambio, el Lalín no logró mantenerse en Tercera, una categoría en la que se movió durante muchos años y que ya no volvió a alcanzar hasta hoy.

El elegido para intentar reflotar la nave rojinegra fue un hombre de la casa, Román Blanco. En su primera temporada acabaron décimos y en la segunda, en la 2013-14, dejó el equipo de nuevo en el mes de noviembre. Su puesto lo ocupó otro entrenador dezano, Luis González Pichel, quien colocó al equipo en un prometedor quinto puesto. Al año siguiente, tres entrenadores pasaron por el banquillo del Lalín. Pichel, que dejo el cargo a falta de siete partidos para el final; Manuel Herrero, entrenador interino, que terminó dejando su puesto a Francis Sixto. El equipo acabó séptimo.

Sixto fue el encargado de comenzar como entrenador en una temporada de infortunio. El equipo no funcionó y el técnico dezano dejó su puesto a Alberto Tamayo. No consiguió evitar el descenso a Primera Autonómica, dondel el Lalín pasó las siguientes siete temporadas. Tamayo se mantuvo en el cargo a pesar del descenso pero, de nuevo en noviembre, se marchó dejando su puesto a su preparador físico, Brais Vila, salvando al equipo del descenso.

A pesar de eso, el club decidió dar un giro en la temporada 2017-18, apostando por Manu Cerón. No salió bien. En el mes de febrero presentó su dimisión, siendo sustuido por un hombre de la casa, Nando Varela. A pesar de que parecía que el exjugador podría empezar la temporada desde cero, se apostó por otro cambio, con la llegada de Moncho Salgado. El equipo acabó octavo.

En la temporada 2021-22 entra como presidente David Méndez y la situación de los entrenadores parece cambiar. Se apuesta de inicio por Julio Alberto, un joven entrenador local que aguanta dos temporadas y media. En enero de 2022 es sustituido por César Sánchez con el equipo en crisis. Este solo dura mes y medio. Ahí es cuando aparece Toño González para salvar al equipo. Estaría dos temporadas y media más como entrenador del Lalín, la etapa más estable en los últimos quince años que terminó con el ascenso a Preferente. Su aventura se cortó en enero de 2024, cuando fue sustituido por Willy Alonso. Esta temporada, se apostó por Roberto Fernández pero solo duró seis partidos al frente del equipo. Fue sustituido por Dani Méndez. El técnico interino podría quedarse ahora de manera definitiva si logra compaginar el cargo con su trabajo.