El Rodeiro se afianza en la segunda posición

El Rodeiro se impuso al Deixebre por 2-1, un resultado que les permite afianzar su segunda posición en la clasificación de Segunda Autonómica. Lo hicieron gracias al tropiezo del Lamela, que no pudo pasar del empate sin goles en el campo del O Pino. Por abajo, el Silleda se alejó de puestos de descenso con su segunda victoria de la temporada, 1-0 ante el Belvís. El Vea perdió y es noveno y el Cruces empató y es el colista del grupo.