Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Segunda

El Rodeiro se afianza en la segunda posición

El Rodeiro se impuso al Deixebre por 2-1, un resultado que les permite afianzar su segunda posición en la clasificación de Segunda Autonómica. Lo hicieron gracias al tropiezo del Lamela, que no pudo pasar del empate sin goles en el campo del O Pino. Por abajo, el Silleda se alejó de puestos de descenso con su segunda victoria de la temporada, 1-0 ante el Belvís. El Vea perdió y es noveno y el Cruces empató y es el colista del grupo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents