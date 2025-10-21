El «poni» vuelve a cabalgar

El «poni» está de vuelta. Esa es la gran noticia en el Estradense más allá incluso de la gran victoria lograda ante el Alondras. El 1 de noviembre del 2024 el lateral se destrozó la rodilla en un partido contra el Noia. Fue un duro golpe para el joven jugador pero también para un equipo que aspiraba a todo y en el que estaba llamado a ser muy importante. «Fue un año muy bonito. Por la parte que me tocó vivir lo disfruté mucho y lo sentí como uno más. Lo más duro de esta lesión era tener que ver todos los partidos desde arriba y no poder estar con los compañeros».

Ángel, ayer, en el Novo Municipal / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

Lo más importante era sin embargo regresar en las mejores condiciones. «Fue un año largo pero debo reconocer que se me pasó bastante rápido», explica un hombre que acordó con los recuperadores una baja de 10 meses tras su operación. A los 8 sin embargo ya le dejaron ir entrando poco a poco en el equipo y en el último mes ya se entrenaba casi como uno más. El pasado domingo, le tocó volver al campo, minutos en los que incluso estrelló un balón en el palo. «Me sentí bien. El partido ya estaba resuelto y así es más fácil. Ahora me toca ir poco a poco recuperando sensaciones y cogiendo confianza», afirmó. «Lo peor ya pasó, especialmente esos primeros meses en los que no te vales y necesitas ayuda. Ahora, no tengo prisa. Me da igual una semana más o menos».

Ángel afronta ahora una temporada en la que ve al Estradense peleando de nuevo en la parte alta. Lo hace agradecido por el trato recibido por el club durante su lesión. «Cuando me lesioné, lo primero que me ofrecieron fue renovar. Confiaron en mí sin saber cómo iba a quedar. Toño, Manuti, Javicho... todos se portaron muy bien conmigo y les estoy muy agradecido».

Manuti: «Vamos por buen camino»

El entrenador del Estradense Manuel González «Manuti» voloró el 4-0 ante el Alondras, un resultado que los volvió a meter en puestos de play-off, aunque reconoce que su equipo todavía tiene «margen de mejora». «Este resultado nos tiene que servir de refuerzo, para ver que las cosas nos salen y que vamos por buen camino». Ante el Alondras, los rojillos metieron tantos goles como en las seis primeras jornadas, mejorando así en su asignatura pendiente. «No estábamos preocupados. Estamos jugando y trabajando bien. Nuestro único problema es que eso no se estaba plasmando en los resultados. No encontrábamos el camino hacia el gol».Los rojillos están a la espera del alcance de la lesión de Ian, aunque apunta a 2-3 semanas de baja.