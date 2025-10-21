motor | Gallego
Guitián vence en la Sandero Evo Cup
El copiloto lalinense Carlos Guitián se ha proclamado Campeón Gallego de la Sandero Evo Cup Galicia. El rally san Froilán fue el último puntuable, donde Miguel Gayoso y Guitian salían como líderes de la copa pero con la presión de tener que puntuar para conseguir la victoria final. Desde el primer tramo sin embargo mostraron su dominio, para finalizar con 8 scratchs de los 8 posibles. De esta manera dejaron sentenciado el rally y la copa Sandero Evo Cup Galicia 2025.
