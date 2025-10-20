Victoria del Inversia A Estrada ante el Narón

El Inversia Seguros A Estrada Futsal se mantiene en el coliderato de la Primera Futgal tras vencer por 3-2 al Narón. Los estradenses han logrado cuatro victorias en los cuatro partidos jugados, dejando buenas sensaciones por el camino. En esta ocasión ganaron con tantos de Pedro (2) y Martín. Este partido también les sirvió para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer con el sorteo de tres camisetas diseñadas por la federación para la ocasión. El Agolada empató con el Lago Sport y el UD A Estrada perdió con el Bar Ciudad.