Victoria del Inversia A Estrada ante el Narón
El Inversia Seguros A Estrada Futsal se mantiene en el coliderato de la Primera Futgal tras vencer por 3-2 al Narón. Los estradenses han logrado cuatro victorias en los cuatro partidos jugados, dejando buenas sensaciones por el camino. En esta ocasión ganaron con tantos de Pedro (2) y Martín. Este partido también les sirvió para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer con el sorteo de tres camisetas diseñadas por la federación para la ocasión. El Agolada empató con el Lago Sport y el UD A Estrada perdió con el Bar Ciudad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025