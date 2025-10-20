El Lalín escala posiciones tras vencer al colista Dubra (2-0)

El Lalín se impuso por 2-0 al colista de la categoría, el Dubra. Fue sin embargo un partido marcado por la grave lesión de un central del equipo visitante en un choque contra su portero. Todo apuntaba a que tenía la rótura desplazada, así que se procedió a llamar a la ambulancia. Ante su tardanza tuvieron que ser efectivos de Protección Civil los que lo retirasen del campo en camilla para que el partido pudiese reanudarse. Tras 45 minutos de espera, el partido siguió adelante en el minuto 78, momento en el que se produjo la acción.

En el plano futbolístico, el Lalín fue el gran dominador del encuentro ante un Dubra que apostó por encerrarse atrás y aguardar su momento. Este llegó todavía con el 0-0 en el marcador, en una jugada a balón parado en la que terminaron estrellando el balón en el palo. Fue su única ocasión del partido.

Los de Dani Méndez por su parte buscaron todas las opciones para abrir la defensa visitante, aunque con dificultades para generar ocasiones. El primer tanto llegaría ante del descanso, en un córner que remató a la red Brais. El segundo sería también de córner, esta vez con Aarón como finalizador. En los últimos minutos pudieron marcar varios goles más.