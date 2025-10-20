Balonmano | Nacional
El Disiclín vende cara su derrota en Lanzarote
A pesar de las bajas los rojinegros llevaron al colíder a un apretado tramo final
REDACCIÓN
Lalín
El Disiclín Lalín no logró dar la sorpresa en su visita a la pista del Lanzarote, un equipo que marcha en lo alto de la clasificación con seis victorias en seis partidos. Los rojinegros viajaban a las islas con un reto agigantado por culpa de las bajas pero eso no les impidió poner las cosas muy complicadas a los locales.
El choque se mantuvo muy igualado en todo momento, con pequeñas ventajas del Lanzarote que los lalinenses, con una corta rotación, iban controlando. A falta de ocho minutos, los goles de Marcos y Ramón colocaron el empate a 27. A partir de ahí, el Lanzarote decidió el choque, con una solida reacción y un decisivo parcial de 6-0.
