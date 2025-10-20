Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol | Primera Autonómica

Derrotas como visitantes de Sporting Estrada y Agolada

Los de Tinto cayeron en San Martín por 2-0 y los de Miguélez se colocan en la última posición

REDACCIÓN

A Estrada

Ni Sporting Estrada ni Agolada consiguieron sumar en la última jornada en Primera Autonómica. Los de Tinto perdieron por 2-1 en su visita al campo del San Martín. Los locales se colocaron 2-0 en la primera mitad. Los estradenses no fueron capaces de recortar diferencias hasta los minutos finales por medio de Arturo. Con este resultado se colocan en la octava posición.

La misma suerte corrió el Agolada, aunque en una situación más apurada en la clasificación. El equipo dezano buscaba en esta jornada su primera victoria de la temporada en su visita al colista Valiño. Terminaron encajando sin embargo una derrota que los sitúa a ellos en la última posición con dos puntos en siete jornadas.

