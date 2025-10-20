Derrotas como visitantes de Sporting Estrada y Agolada

Ni Sporting Estrada ni Agolada consiguieron sumar en la última jornada en Primera Autonómica. Los de Tinto perdieron por 2-1 en su visita al campo del San Martín. Los locales se colocaron 2-0 en la primera mitad. Los estradenses no fueron capaces de recortar diferencias hasta los minutos finales por medio de Arturo. Con este resultado se colocan en la octava posición.

La misma suerte corrió el Agolada, aunque en una situación más apurada en la clasificación. El equipo dezano buscaba en esta jornada su primera victoria de la temporada en su visita al colista Valiño. Terminaron encajando sin embargo una derrota que los sitúa a ellos en la última posición con dos puntos en siete jornadas.