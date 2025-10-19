Fútbol | Primera
Sporting Estrada y Agolada juegan como visitantes
REDACCIÓN
A Estrada
El Sporting Estrada visita hoy a partir de las 17.00 horas el campo del San Martín. Los de Tinto llegan a este partido en la séptima posición tras dos victorias consecutivas. Su rival cuenta con un punto menos. El Agolada por su parte juega en el campo del Valiño a las 17.30. Los dezanos buscan su primera victoria ante el colista de la categoría, que todavía no sumó.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía