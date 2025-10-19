Sporting Estrada y Agolada juegan como visitantes

El Sporting Estrada visita hoy a partir de las 17.00 horas el campo del San Martín. Los de Tinto llegan a este partido en la séptima posición tras dos victorias consecutivas. Su rival cuenta con un punto menos. El Agolada por su parte juega en el campo del Valiño a las 17.30. Los dezanos buscan su primera victoria ante el colista de la categoría, que todavía no sumó.