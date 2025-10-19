Fútbol | Preferente
El nuevo Lalín inicia su camino con un duelo ante el colista
Los rojinegros tienen las bajas de Cristian, Rivas, Brais Calvo y Hugo
REDACCIÓN
Dani Méndez y Cuqui se estrenan como entrenadores del Lalín tras la inesperada destitución de Roberto Fernández cuando solo se han disputado seis jornadas de liga. El club ha apostado inicialmente por hombres de la casa para asumir el mando del equipo, a la espera de un relevo.
El nuevo cuerpo técnico debutará con un partido en el Manuel Anxo Cortizo contra el colista de la categoría, el Dubra. El partido que arranca a las 17.00 horas podría ser un buen punto de partida, con un rival que solo ha sumado tres puntos y que todavía no conoce la victoria. Los rojinegros por parte marchan novenos y tienen los puestos de play-off de ascenso a dos puntos.
La mala noticia para Dani Méndez es que contarán con cuatro importantes bajas. Brais Calvo, Cristian Liñares, Hugo Alvarellos y Rivas se perderán el partido por lesión. «Será un partido diferente después de todo lo vivido esta semana», explicó Méndez. «Con solo dos entrenamientos nos centramos en transmitir a los jugadores la importancia de evadirse de todo esto y de centrarse en estar comprometidos».
