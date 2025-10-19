El Fmsport Pádel Silleda se une al D10 lucense

El Fmsport Pádel Silleda y el club lucense D10 unirán sus equipos de menores por tercer año consecutivo en el campeonato gallego por equipos 2025 que se juega en Ames. El equipo estará capitaneado por Fidel Guimarei (D10 pádel) y Agustín Fernández (Fmsport). Por el momento han superado las primeras fases y seguirán peleando por meterse entre los mejores. Este campeonato es una iniciativa de la Federación Gallega de Pádel que busca animar a la formación de jóvenes jugadores en un deporte que sigue aumentando sus fichas.