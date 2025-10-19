El Estradense recibe al Alondras con problemas en el eje de la zaga

Después de tres partidos sin ganar, el Estradense recibe hoy a partir de las 17.00 horas en el Novo Municipal al Alondras en un choque entre dos equipos llamados a pelear por los puestos de play-off de ascenso. Unos y otros comenzaron la temporada con fuerza, sin embargo, los dos llegan a este partido después de sumar tres jornadas consecutivas sin vencer.

El Estradense marcha octavo en la clasificación con nueve puntos tras sumar solo dos de los últimos nueve posibles. Los del Morrazo por su parte son sextos con un punto más. Vienen de perder dos de sus últimos tres encuentros. «Los dos buscamos revertir los resultados de las últimas jornadas. En nuestro caso, sabemos que sería una victoria de entidad pero también un refuerzo moral para la plantilla. Es un partido importante en ese sentido», manifestó Manuti, quien destacó el potencial de un Alondras con grandes nombres propios. «Perdieron jugadores importantes pero se reforzaron con otros, jugadores importantes en Tercera con mucha experiencia. Vienen con alguna baja importante pero son un equipo muy peligroso al que le gusta combinar y ser ofensivo».

Los rojillos afrontan este choque con un problema en el eje de la zaga. Landeira es baja por lesión, lo que deja a Carabán y Ander como únicos hombres específicos para ese puesto. Sin embargo, tanto uno como otro llegan con molestias y su participación está en el aire. El once se decidirá según las sensaciones antes del partido.